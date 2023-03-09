Оккупанты начали массированную атаку: на Киевщине сработало ПВО
9 марта 2023, 04:35Читати новину українською
Источник:Киевская ОВА
Россия в ночь на 9 марта 2023 года начала террористическую массированную ракетную атаку. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО.
Защитники украинского неба эффективно работают. В частности, сообщили о работе ПВО в Киевской области.
Обратите внимание В ходе массированной ракетной атаки в Харькове прозвучала серия взрывов: есть проблемы со светом
В Киевской области работало ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Верим в ВСУ,
– говорится в сообщении.