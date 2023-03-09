Оккупанты начали массированную атаку: на Киевщине сработало ПВО

9 марта 2023, 04:35
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Источник:

Киевская ОВА

Россия в ночь на 9 марта 2023 года начала террористическую массированную ракетную атаку. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО.

Защитники украинского неба эффективно работают. В частности, сообщили о работе ПВО в Киевской области.

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В Киевской области работало ПВО. Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Верим в ВСУ,
– говорится в сообщении.

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Автор: Мар'яна Бекало