Оккупанты начали оседать на трех направлениях, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты начали формировать фортификационные сооружения на трех направлениях: Волынском, Полесском и Северском.
Российским оккупационным войскам так и не удается добиться стратегических задач по разгрому ВСУ, захвату левобережной Украины и выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинские военные дают достойный отпор врагу.
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Рашисти перестали предпринимать активные действия на Волынском, Полесском и Северском направлениях. Вместо этого они начали строить фортификационные сооружения.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей, – говорится в заметке Генштаба.
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