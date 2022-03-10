Оккупанты начали признавать, что крымчане умирают в войне, развязанной Россией

В Севастополе 9 марта похоронили еще двух российских военных, погибших во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом рассказал российский губернатор Севастополя Михаил Розвожаев.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

В Крыму похоронили как минимум 4 солдат

Сообщается, что среди похороненных – Алексей Николаевич Севостьянов – младший сержант гаубичного артиллерийского дивизиона воинской части 87714 и Владимир Владимирович Николенко – рядовой разведчик роты специального назначения разведывательного батальона воинской части 67606.

По его данным, оба родились и жили в Севастополе. Их наградили русскими "орденами Мужества" посмертно. Информацию о точном месте гибели военных Развожаев не предоставил.

Ранее Розвожаев сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли еще два жителя Севастополя – Александр Пирожков и Данило Романица.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов публично не сообщает о потерях среди крымчан на материковой части Украины.

По состоянию на 9 марта, по данным Генштаба ВС Украины, российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава. Минобороны России признало только около 500 погибших русских военных.

Война России против Украины длится 14-й день. Между тем, Россия называет это "специальной военной операцией по демилитаризации и денацификации Украины".

Смотрите видео 24 канала: корабли оккупантов перебазировались в Крым

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!