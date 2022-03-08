Оккупанты начинают стрелять по ногам мирных людей

Россияне массово обстреливают мирные города Луганской области. 8 марта уже несколько жертв среди гражданских.

Российские агрессоры начинают стрелять по ногам обычных людей, выходящих на митинги. Об этом 8 марта рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Жители временно оккупированных территорий выходят на митинги с украинскими флагами, чтобы показать, что не хотят никого "русского мира". Но враги стреляют им по ногам.

Перед этим Гайдай сообщил, что захватчиков прогнали возле городов Золотое и до Первомайска. Не удается агрессорам захватить и город Рубежное, расположенный в Северодонецком районе Луганской области.

Российские военные пытаются зайти и со стороны Кременной. Однако Нацгвардия, пограничники и Вооруженные силы Украины находятся на местах и ​​дают мощный отпор врагу. Но орки обстреливают гражданские объекты, в том числе школы и детские сады.

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