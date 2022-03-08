Російські агресори починають стріляти по ногах звичайних людей, які виходять на мітинги. Про це 8 березня розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Мешканці тимчасово окупованих територій виходять на мітинги з українськими прапорами, щоб показати, що не хочуть нікого "руского міра". Але вороги стріляють їм по ногах.

Перед тим Гайдай повідомив, що загарбників прогнали біля міст Золоте та аж до Первомайська. Не вдається агресорам захопити й місто Рубіжне, яке розташоване у Сіверськодонецькому районі Луганської області.

Російські військові намагаються зайти й з боку Камені. Проте Нацгвардія, прикордонники і Збройні сили України є на місцях та дають потужну відсіч ворогу. Але орки обстрілюють цивільні об'єкти, зокрема школи та дитячі садочки.



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