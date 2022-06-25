Оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам на Ровненщине

Во время тревоги, которую объявили в Украине вечером 25 июня, жители нескольких областей сообщили о взрывах. Об ударах по области рассказали очевидцы из Ровно.

Об этом сообщил глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. По его словам, российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре области.

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Россияне попали в гражданскую инфраструктуру Ровненской области

Во время воздушной тревоги, которая началась в Ровненской области в 19:05, жители сообщили о звуках, похожих на взрывы. В 20:13, спустя почти полчаса после отбоя, глава местной ОВА подтвердил, что россияне нанесли 2 ракетных удара.

Крайняя воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровненщины. Нанесены 2 ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры,

– рассказал Коваль.

Предварительно без жертв. На места уже выехали спасатели.

Глава ОВА пообещал предоставить более подробную информацию впоследствии.

Что известно об обстрелах Ровненской области: смотрите обращение Виталия Коваля

Россияне усиливают интенсивность обстрелов Украины

В течение ночи 25 июня российские войска запустили десятки ракет по украинской территории. Приблизительно 30 из них ударили по Житомирщине, 20 – попали по Десне, что на Черниговщине. На Львовщину летели 6 ракет, однако 2 из них сбила ПВО.

25 июня российские войска запустили десятки ракет по территории Украины. Первыми о взрывах сообщили жители Запорожской и Днепропетровской областей. Впоследствии начали появляться сообщения о звуках взрывов в Киевской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Житомирской, Тернопольской областях.

Утром о взрывах сообщили жители Николаева. Впоследствии мэр города Александр Сенкевич подтвердил, что в городе зафиксировали 5 прилетов ракет "Калибр". Также, по данным ОК "Юг", россияне использовали 9 ракет типа "Оникс". Их выпустили из берегового комплекса "Бастион", который находится во временно оккупированном Крыму.

Враг целился и по Хмельницкой области. К счастью, в области сработали силы ПВО, сбившие сразу 2 вражеских ракеты.

Как на массированные обстрелы реагируют украинские лидеры

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что массированные атаки должны посеять панику среди украинцев, однако, по его словам, наш народ готов к любому развитию событий.

Глава ОП Андрей Ермак рассказал, что ракеты России летят с территории Беларуси. Причем для обстрелов вражеские армии используют старые ракеты, неточные. Поэтому, по его словам, главная задача Украины – максимально наращивать собственное вооружение.

Интересную гипотезу выдвинули в Главном управлении разведки Минобороны. Здесь считают, что атаки с территории Беларуси могут стать поводом втянуть государство в непосредственную войну с Украиной.

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