Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Одесской области: обошлось без пострадавших

В течение 20 мая российские войска обстреливали Одесскую область из Черного моря. В результате атаки есть повреждения, к счастью, обошлось без жертв среди населения.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он отметил, что россияне открывали огонь дважды – днем и вечером.

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По словам Марченко, в течение суток россияне выпустили 4 ракеты.

Днем враг нанес ракетный удар двумя ракетами по одному из районов нашей области. Вечером нанес еще один удар по объектам инфраструктуры,

– рассказал он.

Он добавил, что на этот раз все обошлось без серьезных разрушений и жертв.

"Есть повреждения, но, к счастью, нет пострадавших", – подытожил Марченко.

Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Одесской области: смотрите видео

Кроме того, глава Одесской ОВА рассказал о сегодняшней встрече с представителями Совета молодых ученых при областной военной администрации.

"Сейчас идет война, но она обязательно закончится и наука станет одной силой, благодаря которой мы будем восстанавливать нашу страну", – отметил Марченко.

Ситуация в Одесской области: самое важное

В пятницу 20 мая оккупанты в очередной раз выпустили ракеты по Одесской области. Одна из них попала в объект инфраструктуры – на месте вспыхнул пожар. Куда именно попала ракета, пока не сообщают.

В то же время, 20 мая стало известно, что в акватории Черного моря находятся два российских корабля с суммарным залпом до 16 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

18 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области из акватории Черного моря. К счастью, никто из гражданских не пострадал.

17 мая, на Юге Украины уничтожили более 100 российских оккупантов, а ВСУ провели 110 атак позиций врага.

Утром 16 мая русская армия запустила ракеты по Белгород-Днестровскому району Одесской области. Под удар попала база отдыха у моря. В результате вражеской атаки пострадали 4 человека, среди которых и 5-летняя девочка.

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