Оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Одесской области: обошлось без пострадавших

20 мая 2022 , 20:44
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телеграм Максима Марченко

В течение 20 мая российские войска обстреливали Одесскую область из Черного моря. В результате атаки есть повреждения, к счастью, обошлось без жертв среди населения.

Об этом в вечернем видеообращении рассказал глава Одесской ОВА Максим Марченко. Он отметил, что россияне открывали огонь дважды – днем и вечером.

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По словам Марченко, в течение суток россияне выпустили 4 ракеты.

Днем враг нанес ракетный удар двумя ракетами по одному из районов нашей области. Вечером нанес еще один удар по объектам инфраструктуры,
– рассказал он.

Он добавил, что на этот раз все обошлось без серьезных разрушений и жертв.

"Есть повреждения, но, к счастью, нет пострадавших", – подытожил Марченко.

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Кроме того, глава Одесской ОВА рассказал о сегодняшней встрече с представителями Совета молодых ученых при областной военной администрации.

"Сейчас идет война, но она обязательно закончится и наука станет одной силой, благодаря которой мы будем восстанавливать нашу страну", – отметил Марченко.

Обратите внимание. Накануне к студентам и ректорам высших учебных заведений Украины обратился президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина находится в такой ситуации, когда мы выбираем ей будущее.

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Автор: Юлія Бабич