Оккупанты нанесли артиллерийский удар по Авдеевскому коксохимическому заводу
Источник:Донецкая областная прокуратура
Российские военные в очередной раз обстреляли город Авдеевку в Донецкой области. Под огнем врага оказался Авдеевский коксохимический завод.
Пасхальные "поздравления" от оккупантов
Очередной обстрел Авдеевского коксохима расследует прокуратура. Сообщается, что российские военные обстреляли завод 24 апреля.
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Обстрел произошел на Пасху около 11:35 утра. При обстреле вооруженные силы России применили реактивные системы залпового огня.
Россияне обстреляли Авдеевский коксохим / Фото прокуратуры
В прокуратуре отметили, что россияне обстреляли одно из крупнейших коксохимических предприятий Украины. В результате обстрела повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания.
Россияне обстреляли Авдеевский коксохим / Фото прокуратуры
Полная информация о поврежденной инфраструктуре пока устанавливается.
Памятник действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ
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