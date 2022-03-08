Оккупанты нанесли авиаудар по Ахтырке: жуткое видео

Россия в ночь с 7 на 8 марта нанесла авиаудар по Ахтырке. Враг попал в центр жилого массива. Разрушен продуктовый магазин.

Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА – заявил, что ситуация в Ахтырском районе остается сверхсложной. В частности, враг снова бомбил Ахтырку.

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Разбитые жилые кварталы уже и так разрушена российскими авиабомбами ТЭЦ. Информация обновляется, работают все аварийные спецслужбы,

– заявил Живицкий.

Авиаудар по Ахтырке: смотрите видео

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