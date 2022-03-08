Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – заявив, що ситуація в Охтирському районі залишається надскладною. Зокрема, ворог знову бомбив Охтирку.

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Розбиті житлові квартали та уже і так зруйнована російськими авіабомбами ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби,

– заявив Живицький.

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