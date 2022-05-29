Оккупанты нанесли мощные удары по Дергачам, вероятно, из "Искандеров"

Российские оккупанты продолжают бить по украинским городам. В частности, 28 мая враги обстреляли Дергачи Харьковской области. Вероятно, атака происходила с помощью "Искандеров".

Об этом рассказал городской голова Дергачев Вячеслава Задоренко. Также он сообщил о ситуации в обществе по состоянию на 28 мая.

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Оккупанты массированно обстреляли Дергачи

Задоренко рассказал, что на 94-й день российско-украинской войны захватчики нанесли мощные удары управляемыми ракетами по Дергачам. Вероятно, они использовали для этого "Искандеры". Кроме этого, россияне обстреливали населенные пункты общины из:

артиллерии,

РСЗО,

другой наземной и воздушной технике.

В результате обстрелов был ранен житель поселка Слатино, в городе повреждены 2 объекта гражданской инфраструктуры, всего по общине в течение суток разрушено более десятка частных домов,

– заметил городской голова.

Сейчас кафиры полностью держат под контролем Казачелопанский и Проходовский старостаты, а также большую часть Токаровского округа. В то же время, поселок Новое Русско-Лозовского старостата находится в "серой зоне", а в Цуповке продолжаются тяжелые бои за освобождение села.

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Коммунальщики усиленно работают

Задоренко отметил, что исполнительные органы городского совета и волонтеры осуществляли гуманитарную работу в Дергачах и Русской Лозовой. Кроме этого, удалось эвакуировать 3 человек, желавших уехать из поселка Нового. Пока там остаются еще 12 мирных жителей.

"Городские коммунальные службы продолжили работы по благоустройству, осуществляли покос травы и расчищали завалы зданий. Члены Корпуса общественной безопасности ремонтировали разрушенные крыши у пожилых граждан (4 домовладения), а также закрыли пленкой контуры 6 окон", - добавил мэр.

Он отметил, что Дергачевский РЭС также отремонтировал 16 поврежденных внешних электросетей и по отдельным заявкам подключил к электроснабжению 17 абонентов. В то же время работники Харьковгаза возобновили газоснабжение в 7 гражданских домах.

Несмотря на обстрелы, коммунальщики выполняют свою работу / Фото Вячеслава Задоренко

Кратко о ситуации на Харьковщине

Российские кафиры до сих пор обстреливают территорию Харькова и области. В результате погибают и ранятся мирные украинцы. В частности, 24 мая в результате вражеских обстрелов погиб житель Дергачей .

А вот 25 мая под вражеским огнем оказался город Балаклея. Там от рук русских военных погиб один человек . Еще 7 мирных жителей, среди которых и 9-летний ребенок, получили ранения.

На следующий день захватчики массированно обстреляли Шевченковский и Киевский районы Харькова . Снаряды врагов прилетали почти в центр города. К сожалению, 9 человек погибли, а еще 19 – пострадали.

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