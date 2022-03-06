Оккупанты нанесли около 10 ракетных ударов по Староконстантинову: открыто расследование
Источник:Офис Генерального прокурора
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины. Офис генпрокурора фиксирует все преступления и открывает расследование.
Ночью 5 марта оккупанты нанесли около 10 авиаударов по военному аэродрому в городке Староконстантинов, что в Хмельницкой области. В результате обстрела три военнослужащих были травмированы, а инфраструктура воинской части частично повреждена.
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Следствие начато
По факту совершенного оккупантами преступления начато досудебное расследование по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное пересечение государственной границы Украины и ведение агрессивной войны.
Отмечается, что досудебное расследование проводят следственные Управления СБУ в Хмельницкой области. Правоохранители продолжают фиксировать преступления страны-агрессора, чтобы впоследствии привлечь виновных к ответственности.
Последствия обстрелов в Староконстантинове 5 марта / Фото Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере западного региона
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