Оккупанты нанесли ракетные удары по воинской части на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Враг 31 марта нанес удар по воинской части в Днепропетровской области. Погибли по меньшей мере 2 человека, 5 – ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Ракеты попали в часть утром 31 марта.

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Уничтожено админздание и склад с горючим

В воинской части уничтожено административное здание, а также склад с горючим. Раненых людей уже доставили в больницу. Тем временем сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы.

Отметим, что только накануне оккупанты ракетами обстреляли нефтебазу в Днепре. Объект был уничтожен полностью, ракетные обломки еще задели 2 бензовоза, которые сгорели. О пострадавших информации не было. А в Новомосковске ракета попала на территорию одного из заводов, это повлекло значительные разрушения.

Потери врага по состоянию на утро 31 марта: узнайте в видео