Оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговщине: предварительно – "Точкой-У"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую область. На этот раз оккупанты использовали запрещенное международным правом вооружение.

Как сообщили в Оперативном командовании "Север", удар российские военные нанесли в районе Городни. Вероятно, противники использовали "Точку-У".

Ранее Окраину Городни на Черниговщине обстреляли оккупанты

Россияне попали в частный дом

Российские войска попали в частный дом. Еще утром об обстреле сообщили представители городских властей, однако никаких деталей они не сообщили. Жертв и пострадавших нет.



Такая яма образовалась после ракетного обстрела / Фото Командования "Север"

Повреждены частные дома / Фото Командования "Север"

Ранее россияне разбомбили большую часть Чернигова

Отметим, что с момента вторжения российские войска систематически уничтожали Чернигов – ракетными и артобстрелами, бомбардировками. В Министерстве инфраструктуры пообещали, что для тех черниговцев, дома которых были полностью уничтожены, построят новый район.

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