Оккупанты нанесли ракетный удар по Черниговщине: предварительно – "Точкой-У"
Источник:Оперативное командование "Север" ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать Черниговскую область. На этот раз оккупанты использовали запрещенное международным правом вооружение.
Как сообщили в Оперативном командовании "Север", удар российские военные нанесли в районе Городни. Вероятно, противники использовали "Точку-У".
Ранее Окраину Городни на Черниговщине обстреляли оккупанты
Россияне попали в частный дом
Российские войска попали в частный дом. Еще утром об обстреле сообщили представители городских властей, однако никаких деталей они не сообщили. Жертв и пострадавших нет.
Такая яма образовалась после ракетного обстрела / Фото Командования "Север"
Ранее россияне разбомбили большую часть Чернигова
Отметим, что с момента вторжения российские войска систематически уничтожали Чернигов – ракетными и артобстрелами, бомбардировками. В Министерстве инфраструктуры пообещали, что для тех черниговцев, дома которых были полностью уничтожены, построят новый район.
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