Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу в центре Курахового: видео последствий
Источник:ютуб Донецкой облгосадминистрации
Российские оккупанты в ночь на 7 июня нанесли ракетный удар по центру Курахового, что в Донецкой области. Пострадала городская инфраструктура и жилые дома.
Как рассказал городской голова Курахового Роман Падун, вражеский снаряд упал рядом с детским садиком.
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На месте работают специальные службы, которые обследуют и фиксируют все повреждения. Тем временем, украинские взрывотехники разбирают остатки вражеских снарядов. По предварительным данным, повреждено 3 пятиэтажки.
Почти каждое окно разрушено, стены, у людей выбило дверь. Гражданские автомобили, стоявшие возле домов, повреждены,
– рассказала пресс-секретарь ГУНП в Донецкой области Александра Гаврилко.
Правоохранители фиксируют преступления россиян, но возбуждением уголовного производства будет заниматься Служба безопасности Украины. В этом контексте говорится о статье 438 о нарушении правил и обычаев войны.
Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу в центре Курахового: смотрите видео
Россияне обстреливают Донбасс
Российские убийцы беспощадно атакуют Донетчину. Они обстреливают линию фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов и систем залпового огня. Об этом сообщили 7 июня в Офисе Президента. Отметили, что кафиры обстреляли города и села Донбасса из "Градов", "Смерчей", "Ураганов".
От ракетных ударов повреждения получили Курахово и Авдеевка. Кафиры кассетными боеприпасами избивали по Николаевке. Кроме этого, под вражеским огнем оказались следующие населенные пункты:
- Бахмут;
- Красногоровка;
- Авдеевка;
- Времен Яр;
- Нью-Йорк;
- Богоявления;
- Первомайское;
- Нетайлово.
Последствия обстрелов
Захватчики повредили 26 объектов: 17 частных домов и 5 – многоэтажек. Речь идет о промышленных и социальных объектах. Из-за обстрелов за сутки погибли три человека, из них один ребенок. Ранения получили 6 человек, из них двое детей.
Ранее президент Владимир Зеленский сказал, если российским захватчикам удастся прорваться на Донбассе, украинским бойцам будет очень сложно. Более того, есть угроза, что в таком случае оккупанты могут вернуться на Север.
"Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно, куда-то дальше может пойти, если это может перейти на Юг, ракетные удары по Центру, нашим стратегическим предприятиям. Может быть возвращение и на те территории, которые были оккупированы частично", – заявил глава страны.