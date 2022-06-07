Як розповів міський голова Курахового Роман Падун, ворожий снаряд впав поруч з дитячим садочком.

Важливо Окупанти завдали ракетного удару по дитсадку на Запоріжжі

Наразі на місці працюють спеціальні служби, які обстежують та фіксують всі пошкодження. Тим часом українські вибухотехніки розбирають залишки ворожих снарядів. За попередніми даними, пошкоджено 3 п'ятиповерхівки.

Майже кожне вікно зруйноване, стіни, у людей повибивало двері. Цивільні автівки, які стояли біля будинків, пошкоджені,

– розповіла речниця ГУНП у Донецькій області Олександра Гаврилко.

Правоохоронці фіксують злочини росіян, але відкриттям кримінального провадження займатиметься Служба безпеки України. У цьому контексті мовиться про статтю 438 про порушення правил та звичаїв війни.

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Росіяни обстрілюють Донбас

Російські вбивці нещадно атакують Донеччину. Вони обстрілюють лінію фронту зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів та систем залпового вогню. Про це повідомили 7 червня в Офісі Президента. Зазначили, що окупанти обстріляли міста та села Донеччини з "Градів", "Смерчів", "Ураганів".

Від ракетних ударів пошкоджень зазнали Курахове та Авдіївка. Окупанти касетними боєприпасами били по Миколаївці. Крім цього, під ворожим вогнем опинилися такі населені пункти:

Бахмут;

Красногорівка;

Авдіївка;

Часів Яр;

Нью-Йорк;

Богоявленка;

Первомайське;

Нетайлове.

Наслідки обстрілів

Загарбники пошкодили 26 об'єктів: 17 приватних будинків і 5 – багатоповерхівок. Мовиться про промислові та соціальні об'єкти. Через обстріли за добу загинули троє людей, з них одна дитина. Поранення отримали 6 людей, з них двоє дітей.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, якщо російським загарбникам вдасться прорватися на Донбасі, українським бійцям буде вкрай складно. Ба більше, є загроза, що у такому випадку окупанти можуть повернутися на Північ.

"Якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно, кудись далі може піти, якщо це може перейти на Південь, ракетні удари по Центру, по наших стратегічних підприємствах. Може бути повернення і на ті території, які були окуповані частково", – заявив глава держави.