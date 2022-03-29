Оккупанты нанесли ракетный удар возле Никополя

Россияне нанесли ракетную атаку по объекту близ Никополя. Информации об угрозе городу пока нет.

Об атаке российских захватчиков на город утром 29 марта сообщил глава Никопольской районной госадминистрации Евгений Евтушенко.

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Враг совершил атаку на Никополь

Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь,

– написал Евтушенко.

Он добавил, что обошлось без жертв. Информации об угрозе городу пока нет.

В то же время жителей города просят и дальше оставаться в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги. Кроме того, людей просят в целях безопасности воздерживаться от комментариев и обнародования фото обстрелов.

Напомним, на днях россияне нанесли два удара по воинской части на окраине Днепра. В результате атак возникли пожары на общей площади более тысячи квадратных метров.

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