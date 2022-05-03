Оккупанты нанесли удар по Авдеевскому коксохиму: минимум 10 погибших, 15 раненых
Источник:Павел Кириленко
Российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По его словам, уже есть данные о 10 погибших и 15 раненых.
Кириленко заявил, что россияне попали в коксохимический завод в Авдеевке. По его словам, есть десятки погибших и раненых.
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По словам главы ОВА, в результате вражеского удара пострадало минимум 15 человек. Еще 10 погибли от обстрелов.
Эти цифры – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше.
Россияне точно знали, куда целили – рабочие как раз завершили смену и на остановке ждали автобус, который должен был их развозить с завода домой. Очередное циничное преступление россиян на нашей земле. За все придется ответить!
– написал Кириленко в своем телеграме.
Что известно об Авдеевском коксохиме
- Этот завод – крупнейшее коксохимическое предприятие в Европе. Расположен коксохим в Авдеевке, которую сейчас беспощадно обстреливают оккупанты.
- Основная продукция, которую выпускает завод – это доменный кокс, используемый в металлургии. На часть Авдеевского коксохимического завода приходится 23% доменного кокса в Украине. Всего выпускает 31 вид продукции.
- На заводе работают почти 4 тысячи человек.
Гражданская инфраструктура Донецкой области страдает от обстрелов
По словам Павла Кириленко за 2 мая оккупанты разрушили жилой дом в Авдеевке. Также он отметил, что оккупанты активно обстреливают Очеретинскую общину – за 2 дня бомбардировок уничтожено:
- фельдшерско-акушерский пункт в поселке Красногоровка,
- кофейню и три жилых дома в Очеретино,
- обесточено 4 села.
Мирные жители гибнут от оккупантов
За минувший день в Донецкой области в результате обстрелов ранены 8 человек. 1 человек погиб.
Всего за полномасштабную войну в Донецкой области погибло 292 человека. 915 жителей подконтрольных Украине территорий получили ранения различной степени тяжести.
Отмечается, что количество жертв и раненых подается без учета жертв в Мариуполе и Волновахе, ведь там подсчет пострадавших невозможен.
При этом Кириленко заявляет: в Мариуполе в результате российского террора погибли примерно 22 тысячи человек.
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