Оккупанты нанесли удар по Бахмуту и Бахмутскому: пострадали колледж, общежитие и завод

Российские оккупанты вчера, 11 мая, обстреляли 33 населенных пункта Луганской и Донецкой областей.

В частности, в Донецкой области враг около 15:30 нанес авиационные удары по городу Бахмут и поселку Бахмутское.

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По сообщению группировки Объединенных сил, в результате обстрелов значительные повреждения и разрушения получил индустриальный колледж, помещение его общежития, а также промышленное предприятие и комбикормовый завод. Работники ГСЧС ликвидировали пожары, вызванные вражескими авианалетами.

Ситуация на Донбассе: главное за прошедшие сутки

Только в течение вчерашних суток 11 мая российские оккупанты разрушили 12 жилых домов. Известно о жертвах среди мирного населения и 4 погибших.

Также враг попал в складское помещение сельхозпредприятия села Долина в Краматорском районе. Там хранилась аммиачная селитра. После взрыва образовалось розовое облако. Однако аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам.

Пиротехники ГСЧС в Краматорском и Покровском районах обнаружили и обезвредили 87 взрывоопасных предметов. Также спасателям пришлось под вражескими обстрелами подвозить воду в пострадавшие районы Лисичанска, Авдеевки, Доброполье, Белицкого, Марьинки Покровского района, Часового Яра, Торецка Бахмутского района.

В Луганской области зафиксировано 26 атак

Ночью оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы по всей территории Луганской области, зафиксировано – 26 атак. В ОВА сообщают, что враг пытается полностью взять под контроль Рубежное, Северодонецк и перекрыть трассу Лисичанск – Бахмут. В частности, только Северодонецк захватчики обстреляли 9 раз в сутки.

Враг обстреливал Донбасс кассетными снарядами

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии фронта. Российские оккупанты вчера пытались совершить прорыв в районе Торецка, но наши воины разрушили планы врага.

Также вчера, 11 мая, оккупанты обстреляли кассетными снарядами фенольный завод в Нью-Йорке (Торецкая община – 24 канал), ранения в результате обстрела получили два человека.

В течение этой ночи и утром оккупанты обстреляли Светлодарское, вражеские снаряды попали в многоэтажное здание, информации о пострадавших пока нет.

Артиллерийские обстрелы получили Авдеевка и Очеретинская община, частные дома в результате обстрелов получили повреждения и возгорание.

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