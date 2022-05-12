Откровениями начальника национального центра управления обороной России недавно поделились российские СМИ, сообщает 24 канал. Заявление Мизинцева про мост в Днепре мгновенно растиражировала пропагандистская машина Кремля.

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Что рассказал Мизинцев о Кайдакском мосту

Генерал-полковник рассказал очередную "страшную историю" о днепровских батальонах терробороны, которые он по обычаю государства-агрессора именует "боевиками". Мол, украинские терробороновцы "уже заминировали" Кайдакский мост.

По плану, который удалось "разузнать" российским разведчикам, вроде бы взорвать его тогда, когда к Днепру приблизятся войска России и к так называемым псевдореспубликам.

Впоследствии, по уже отработанному сценарию, украинская сторона планирует цинично обвинить вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам социальной инфраструктуры.

– заверил слушателей Мизинцев.

На этом история генерал-полковника не завершается. Он добавил несколько ярких акцентов, которые понравятся потребителям российской пропаганды. Мол, желающие "выехать из Днепра в направлении квазиреспублик и Харьковской области" должны платить по 200 долларов.

Это важно ! По официальной информации украинских властей, на территории Днепропетровской области нет вражеских войск.

Кайдакский мост – автомобильный мост через Днепр

Отметим, что Кайдакский мост построен в 1982 году и является автомобильным мостом через реку Днепр. У него 6 полос для движения транспорта.

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Россия часто обвиняет в своих преступлениях Украину

Один из главных методов российской пропаганды относительно войны в Украине – отрицать преступления российских войск, перекладывая вину на ВСУ. Все очевидные доказательства пропагандисты называют "постановкой".

Так было и относительно зверств в Киевской области и кровавого обстрела вокзала в Краматорске. Также примером этого является обстрел в апреле россиянами цистерны с азотной кислотой в Рубежном. Поняв последствия, враги заявляют об обстрелах с украинской стороны.

Россияне анонсируют злодеяния наперед

Более того, государство-агрессор, которое в курсе о злодеянии своей армии заранее анонсирует их. Для этого россияне цинично придумали новый термин "бучанский сценарий". Именно так они предупреждают о военных преступлениях, вину которых хотят перебросить на ВСУ и Терроборону.

Так последним примером можно назвать сообщение минобороны России о том что в Харьковской области "украинские военные расстреляли" гражданские автомобили с белыми флагами. Россияне быстро пытаются оправдывать такие преступные случаи, ведь украинские войска освобождают населенные пункты в Харьковской области, где, к сожалению, находят свидетельства бесчеловечного поведения агрессора.

Еще больше примеров лжи российской пропаганды:

Чтобы оправдать обстрел гражданских объектов и жилых кварталов, российские пропагандисты утверждают, что прямо посреди населенных пунктов "расположены огневые позиции ВСУ". Часто говорится именно о больницах и школах.

Например, перед 9 мая враги сообщали, что в больнице на проспекте Победы "засели" украинские военные, а во дворе – военная техника.

На российском телевидении демонстрируют радостные сюжеты об освобождении Волновахи, на самом деле города фактически нет, он разрушен на 90%.

Постоянно кормят российских зрителей фейками о "зарубежных биолабораториях" в Украине. Чтобы как-то объяснить мощные действия армии Украины, придумали историю о "боевых наркотиках".

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