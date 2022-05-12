Одкровеннями начальника національного центру управління обороною Росії нещодавно поділились російські ЗМІ, інформує 24 канал. Заяву Мізінцева про міст у Дніпрі миттєво розтиражувала пропагандистська машина Кремля.

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Що розповів Мізінцев про Кайдацький міст

Генерал-полковник розповів чергову "страшну історію" про дніпровські батальйони тероборони, які він за звичаєм держави-агресорки іменує "бойовиками". Мовляв, українські тероборонівці "вже замінували" Кайдацький міст.

За планом, який вдалось "розізнати" російським розвідникам, начебто підірвати мають його тоді, коли до Дніпра наблизяться війська Росії та так званих псевдореспублік.

Згодом, за вже відпрацьованим сценарієм, українська сторона планує цинічно звинуватити збройні сили Росії у нібито невиборчих ударах по життєво важливих об'єктах соціальної інфраструктури,

– запевнив слухачів Мізінцев.

На цьому історія від генерал-полковника не завершується. Він додав кілька яскравих акцентів, які мають сподобатись споживачам російської пропаганди. Мовляв, охочі "виїхати з Дніпра у напрямку квазіреспублік та Харківщини" мають платити по 200 доларів.

Це важливо! За офіційною інформацією української влади, на території Дніпропетровської області немає ворожих військ.

Кайдацький міст – автомобільний міст через Дніпро

Зазначимо, що Кайдацький міст споруджений у 1982 році і є автомобільним мостом через річку Дніпро. Він має 6 смуг для руху транспорту.

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Росія часто звинувачує у своїх злочинах Україну

Один з головних методів російської пропаганди щодо війни в Україні – заперечувати злочини російських військ, перекладаючи провину на ЗСУ. Усі очевидні докази пропагандисти називають "постановкою".

Так було і щодо звірств на Київщині та кривавого обстрілу вокзалу у Краматорську. Також прикладом цього є обстріл у квітні росіянами цистерни з азотною кислотою у Рубіжному. Зрозумівши наслідки, вороги одразу заявляють про обстріли з українського боку.

Росіяни анонсують злодіяння наперед

Ба більше, держава-агресорка, яка в курсі про злодіяння своєї армії, наперед анонсує їх. Для цього росіяни цинічно вигадали новий термін "бучанський сценарій". Саме так вони попереджають про воєнні злочини, вину за яких хочуть перекинути на ЗСУ та Тероборону.

Так останнім прикладом можна назвати повідомлення міноборони Росії про те, що на Харківщині "українські військові розстріляли" цивільні автівки з білими прапорами. Росіяни швидко намагаються виправдовувати такі злочинні випадки, адже українські війська звільняють населені пункти у Харківській області, де, на жаль, знаходять свідчення нелюдської поведінки агресора.

Ще більше прикладів брехні російської пропаганди:

Для того, аби виправдити обстріл цивільних об'єктів та житлових кварталів, російські пропагандисти стверджують, що прямо посеред населених пунктів "розташовані вогневі позиції ЗСУ". Часто мовиться саме про лікарні та школи.

Наприклад, перед 9 травня вороги повідомляли, що у лікарні на проспекті Перемоги "засіли" українські військові, а в дворі – військова техніка.

На російському телебаченні демонструють радісні сюжети про звільнення Волновахи, насправді міста фактично немає, воно зруйноване на 90%.

Постійно годують російських глядачів фейками про "закордонні біолабораторії" в Україні. Аби якось пояснити потужні дії армії України, вигадали історію про "бойові наркотики".

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