Оккупанты нанесли удар по селе Ивановка на Харьковщине: ранены трое детей

Вражеский снаряд "прилетел" в Ивановку Харьковской области. Как следствие, ранения получили трое детей.

В Харькове и области взрывы слышны каждый день. Россияне обстреливают мирные районы ракетами и артиллерией. О ситуации в сутки 19 июня рассказал глава Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

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Российские кафиры ранили троих детей в Ивановке

В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей,

– пишет Тимошко.

О состоянии потерпевших неизвестно ничего.

В целом в течение 19 июня российские захватчики нанесли удары по Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино.

В ночь на 20 июня россияне били ракетами по Харькову и населенным пунктам пригорода. В результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в Люботине.

Ситуация в Харьковской области

Российские кафиры каждый раз сильнее обстреливают Харьков и область. Они хотят сделать город прифронтовым. Ведь таким образом, враг сможет атаковать Донбасс еще с одного направления и расширить оккупированные территории. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко 19 июня.

18 июня россияне обстреляли Индустриальный район Харькова ракетами "Искандер" с обманкой . К счастью, погибших или пострадавших в результате обстрела не было. Саперы ГСЧС изъяли остатки взрывоопасных предметов.

В те же сутки россияне обстреляли газоперерабатывающий завод возле Изюма на Харьковщине. В результате атаки вспыхнул массовый пожар. Жители сообщали об огромных облаках дыма. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами.

17 июня из артиллерии в Харьковской области уничтожили пункт управления российских захватчиков . В результате погибли все оккупанты, которые там были. Речь идет о более 40 человек. Новость сообщил журналист Роман Цымбалюк. Он рассказал, что уничтожить удалось оккупантов из 20-й общевойсковой армии Западного военного округа из Воронежа.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на утро 20 июня: смотрите видео