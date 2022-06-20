Оккупанты нанесли удар по селе Ивановка на Харьковщине: ранены трое детей
Источник:фейсбук Владимира Тимошко
Вражеский снаряд "прилетел" в Ивановку Харьковской области. Как следствие, ранения получили трое детей.
В Харькове и области взрывы слышны каждый день. Россияне обстреливают мирные районы ракетами и артиллерией. О ситуации в сутки 19 июня рассказал глава Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
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Российские кафиры ранили троих детей в Ивановке
В селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей,
– пишет Тимошко.
О состоянии потерпевших неизвестно ничего.
В целом в течение 19 июня российские захватчики нанесли удары по Чугуеву, селам Харьковской области Барановка, Ивановка, Коробочкино.
В ночь на 20 июня россияне били ракетами по Харькову и населенным пунктам пригорода. В результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи, помещения учебного заведения в Люботине.
Ситуация в Харьковской области
- Российские кафиры каждый раз сильнее обстреливают Харьков и область. Они хотят сделать город прифронтовым. Ведь таким образом, враг сможет атаковать Донбасс еще с одного направления и расширить оккупированные территории. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко 19 июня.
- 18 июня россияне обстреляли Индустриальный район Харькова ракетами "Искандер" с обманкой . К счастью, погибших или пострадавших в результате обстрела не было. Саперы ГСЧС изъяли остатки взрывоопасных предметов.
- В те же сутки россияне обстреляли газоперерабатывающий завод возле Изюма на Харьковщине. В результате атаки вспыхнул массовый пожар. Жители сообщали об огромных облаках дыма. По предварительным данным, россияне попали несколькими ракетами.
- 17 июня из артиллерии в Харьковской области уничтожили пункт управления российских захватчиков . В результате погибли все оккупанты, которые там были. Речь идет о более 40 человек. Новость сообщил журналист Роман Цымбалюк. Он рассказал, что уничтожить удалось оккупантов из 20-й общевойсковой армии Западного военного округа из Воронежа.