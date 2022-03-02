Оккупанты нанесли удар возле телебашни в Харькове: Суспільне частично прекратило вещание

Российские военные попали снарядом вблизи харьковской телебашни. Оккупанты весь день цинично обстреливают центр города и жилые районы.

Пока Общественное телевидение исчезло из цифрового вещания. В городе объявили воздушную тревогу.

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Заметим, во время авиаудара персонал телебашни был эвакуирован. Сейчас все харьковчане должны находиться в бомбоубежищах.

2 февраля оккупанты также атаковали телебашню в Коростене Житомирской области. Там в результате циничных действий российских военных погибли 4 человека. За жизнь 5 пострадавших борются медики.

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