Оккупанты нанесли удары по Горскому в Луганской области: убили мать с ребенком

Российские военные продолжают обстреливать Луганскую область. В результате вражеских атак погибли четыре человека в Горской общине. В частности, мать с ребёнком.

К сожалению, от вражеских снарядов продолжают гибнуть гражданские жители Луганщины. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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От рук врага погибла мать с ребенком

3 июня русские военные открыли огонь по Горскому. К сожалению, от действий неприятеля погибла мать с ребенком. Кроме того, стало известно о другом жителе города, погибшем три дня назад. Житель Золотого тоже попал под обстрел захватчиков. Он получил травмы, несовместимые с жизнью, и вскоре погиб.

Не прекращается обстрел Северодонецка

Ранены также жители Северодонецка. Город, который русские захватчики пытаются взять штурмом. Как отметил Сергей Гайдай, 3 июня один из снарядов врага попал в квартиру, где находились отец с сыном. Они чудом уцелели. Известно, что их обоих уже вывезли за пределы Северодонецка в безопасную зону. Сделали это украинские военные.

За сутки в области повредили десяток многоэтажек

Глава ОВА отметил, что в Северодонецке и Лисичанске кафиры повредили также многоэтажные дома. Известно о по меньшей мере по шесть на каждый город. Что касается самого Горского, то там враг уничтожил восемь домов, а вот во Врубовке тоже шесть. Разрушений испытал также жилищный фонд поселка Метелкино, что недалеко от Северодонецка.

Кафиры уничтожают гражданскую инфраструктуру Луганщины / Фото с телеграммы Гайдая

Бои в Северодонецке продолжаются

Как отмечают в Генштабе ВСУ, самыми горячими точками на Донбассе сейчас именно Северодонецк и Бахмут. В первом продолжают идти ожесточенные бои. Российские военные не оставляют попыток взять под полный контроль город.

Во время предыдущих попыток штурмовать Северодонецк кафиры понесли немалые потери. Потому им нужно было пополнить личный состав. Для этого был использован мобилизационный резерв второго армейского корпуса.

Продолжают идти в наступление враги и в Бахмутском направлении. Для этого они открывают артиллерийский огонь, чтобы облегчить движение вперед. В то же время следует отметить, что попытки кафиров были напрасными. Наши военные отразили возможное наступление, из-за чего россиянам пришлось отойти.

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