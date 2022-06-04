На жаль, від ворожих снарядів продовжують гинути цивільні мешканці Луганщини. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай.

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Від рук ворога загинула матір з дитиною

3 червня російські військові відкрили вогонь по Гірському. На жаль, від дій ворога загинула матір з дитиною. Крім того, стало відомо про іншого мешканця міста, котрий загинув три дні тому. Мешканець Золотого теж потрапив під обстріл загарбників. Він отримав травми, несумісні з життям, тож невдовзі загинув.

Не припиняється обстріл Сєвєродонецька

Зазнають поранень також мешканці Сєвєродонецька. Міста, яке російські загарбники намагаються взяти штурмом. Як зазначив Сергій Гайдай, 3 червня один зі снарядів ворога влучив у квартиру, в якій перебували батько з сином. Вони дивом вціліли. Відомо, що їх обох уже вивезли за межі Сєвєродонецька до безпечної зони. Зробили це українські військові.

Упродовж доби в області пошкодили десяток багатоповерхівок

Глава ОВА зазначив, що у Сєвєродонецьку та Лисичанську окупанти пошкодили також багатоповерхові будинки. Відомо про щонайменше по шість на кожне місто. Що стосується самого Гірського, то там ворог понищив вісім будинків, а от у Врубівці – теж шість. Руйнувань зазнав також житловий фонд селища Метьолкіне, що неподалік Сєвєродонецька.

Окупанти знищують цивільну інфраструктуру Луганщини / Фото з телеграму Гайдая

Бої у Сєвєродонецьку тривають

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, найгарячішими точками на Донбасі зараз є саме Сєвєродонецьк і Бахмут. У першому продовжують точитися запеклі бої. Російські військові не полишають спроб взяти під повний контроль місто.

Під час попередніх спроб штурмувати Сєвєродонецьк окупанти зазнали чималих втрат. Тому їм потрібно було поповнити особовий склад. Для цього використали мобілізаційний резерв другого армійського корпусу.

Продовжують йти у наступ вороги й на Бахмутському напрямку. Для цього вони відкривають артилерійський вогонь, щоб полегшити собі рух уперед. Водночас слід зазначити, що спроби окупантів були марними. Наші військові відбили можливий наступ, через що росіянам довелось відійти.

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