Оккупанты нанесли 2 ракетных удара по Беляевской общине на Харьковщине: разбомбили ферму

Российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара 26 апреля по Харьковской области. Враги уничтожили ферму на территории Беляевской общины Лозовского района.

Об этом рассказал глава общины Александр Резник 27 апреля. Он объяснил, что две ракеты упали возле села Петровка.

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Враги нанесли ракетный удар в район села Петровка. Они выпустили сразу 2 боеприпаса. Как сообщил Резник, одна из ракет упала на фермерское хозяйство.

Ракеты упали не в деревню, а за село. Одна из ракет упала на фермерское хозяйство, нанесен материальный ущерб,

– заявил глава общины.

Как сообщил глава, сейчас в общине не очень спокойно. Он призвал жителей общины не паниковать.

Александр Резник о последствиях авиаудара врага: смотрите видео