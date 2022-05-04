Оккупанты наращивают темпы наступления на Востоке, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой областей

Российские военные продолжают вести наступательные действия в Восточной операционной зоне. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Согласно информации, оккупанты хотят нарастить темпы наступления на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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Также они стремятся развить наступление на Запорожском и Криворожском направлениях.

Для этого русская армия проводит перегруппировку и усиление собственных войск, увеличивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения. Кроме того, они активизировали ракетно-бомбовые удары с целью разрушения транспортной инфраструктуры Украины.

В Генеральном штабе ВСУ добавили, что в направлении Изюм – Барвенково противник хочет перехватить инициативу и предпринимать наступательные действия. Чтобы это осуществить, российские войска используют артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Грушеваха, Новая Дмитровка и Курулька.

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Оккупанты пытаются прицельно атаковать продуктовые склады, зернохранилища, больницы и штабы гумпомощи в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он добавил, что удары враг, скорее всего, наносит с помощью корректировщиков обстрелов.

Мариуполь в таком состоянии, будто по нему применили не менее 5 – 6 тактических ядерных зарядов. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Вооруженные силы Украины в районе своей ответственности уничтожили почти полсотни оккупантов. Также наши бойцы уничтожили много техники врага. Об этом сообщила группировка "Восток".

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Донецкую область. Только за сутки, 3 мая, в результате вражеских обстрелов погибли девять человек.

Российским оккупантам, находящимся в Донецкой и Луганской областях, а также боевикам ОРДЛО начали обещать, что вскоре созданные Кремлем недореспублики "станут частью России". Вероятно, Путин объявит об этом 9 мая.

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