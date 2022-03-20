Оккупанты нарушают законы войны: массово используют форму ВСУ для дискредитирующих действий

Российские войска продолжают нарушать законы войны. В частности, они не гнушаются использованием формы ВСУ, чтобы проводить подрывные и дискредитирующие действия.

Украинские военные продолжают достойно противостоять врагу. Поэтому орки продолжают искать способы дискредитировать их. Для этого они массово используют форму ВСУ.

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Оккупанты переодеваются в форму ВСУ

В Генштабе ВСУ отмечают, что массово фиксируются факты использования формы наших военных. Враги делают это для того, чтобы дискредитировать ВСУ и показать бесчинства, которые они якобы делают.

Напомним, что в России до сих пор верят в мантру о том, что Украина сама по себе проводит ракетные обстрелы. Поэтому враги не гнушаются возможностью показать, что и наши военные уничтожают свое же население. К этому нужно быть готовыми.

Что же касается боевых действий, то оккупанты сейчас сосредотачивают усилия на пополнении текущих потерь. Они занимаются восстановлением частично уничтоженной техники, а также переброской иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы.

Кроме того, вражеские войска сейчас имеют проблемы с логистикой, которые они пытаются всячески решить. Один из методов, напомним, – мародерство в продовольственных магазинах, а также на заправочных станциях.

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