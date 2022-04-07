Оккупанты насильно вывозят напуганных пациентов из больницы в Мариуполе: возмутительное видео

Российские захватчики вывезли персонал и пациентов городской больницы №4 имени Мацука из Мариуполя.

По данным Мариупольского городского совета, сейчас они находятся на временно оккупированной территории Украины.

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Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Изнуренные и испуганные люди были вынуждены выполнить приказы русских террористов.

Что будет дальше с людьми – неизвестно. Ранее уже были подтверждены случаи, когда людей отправляли в депрессивные регионы России.

Мы формируем единую базу незаконно депортированных людей, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину. Мы уже понимаем, что оккупанты насильственно вывезли не менее 40 тысяч жителей Мариуполя. Наша цель – создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа,

– сказал городской голова Вадим Бойченко.

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Принудительная "эвакуация" украинцев: что следует знать

Преимущественно украинцев вывозят в Россию с левого берега Мариуполя и поселков вблизи города (Сартаны, Волонтеровки). Затем их доставляют в оккупированный Донецк, а уже оттуда везут в Таганрог в Ростовской области России. Что очень опасно – у некоторых людей забирают документы, технику и телефоны для проверки. Но возвращают эти вещи не всем.

Что делать тем, кого вывезли и кто хочет уехать из России

Старайтесь сохранить любые украинские документы, которые у вас есть. Старайтесь сохранить украинские сим-карты (они помогут восстановить электронные версии документов в Дия). Избегайте участия в любых видеоинтервью. Оказавшись на безопасной территории, восстановите связь, установите украинскую сим-карту и приложение "Дия". Заявите о том, что вас принудительно вывезли из Украины и вы хотите вернуться в Национальное информационное бюро (телефоны: 16-48 или +38 044 287 81 65).

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