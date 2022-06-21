Оккупанты наступают на Николаевку, Вершину и Семигорье, возле Марьинки такая попытка провалилась

Российские захватчики продолжают свое наступление. На этот раз они пошли на Николаевку, Вершину и Семигорье. А вот соответствующая попытка близ Марьинки врагу не удалась.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в утренней сводке Генштаба от 21 июня.

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На Бахмутском направлении бои продолжаются

За прошедшие сутки бойцы страны-агрессорки наступали на районы Николаевки, Вершины и Семигорья. Сейчас там продолжаются бои. Кроме того, оккупанты били по гражданской инфраструктуре вблизи Покровского, Николаевки, а также Белогоровки.



Актуальная карта боевых действий на Бахмутском направлении / Скриншот liveuamap

Зато не удалась врагу попытка штурма вблизи Марьинки на Кураховском направлении. Наши военные дали достойный отпор, так что оккупантам пришлось сбежать с поля боя. Там же захватчики нанесли авиаудар вблизи Щербаков.

Беспокойная ситуация на Авдеевском направлении. Там враг наносил авиационный удар в районе Нью-Йорка. Кроме того, оккупанты били по гражданской инфраструктуре недалеко от Очеретиного, Авдеевки, Каменки, Нетайлового, Никольского и Орехового.

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Враг пытался произвести штурмовые действия вблизи Богородичного и Долины. Но наши военные доблестно отбили у оккупантов соответствующее желание.

Несмотря на это, враг не прекращал артиллерийские обстрелы. Под огонь оккупантов попали районы Грушувахи, Вернополья, Адамовки и Мазановки. Кроме того, авиаударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры, расположенные вблизи Богородичного.

Заметим, что российские военные продолжают нести немалые потери на войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения ряды "двухсотых" уже пополнили почти 34 тысячи оккупантов. И эта цифра растет с каждым днем.

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Напоминаем, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать точные потери врага невозможно. Особенно там, где ведутся активные боевые действия.

В то же время, российские военные теряют еще и свою технику. На балансе "второй армии мира" за три месяца стало на 1477 танков, 3588 боевых бронированных машин, 749 артиллерийских систем, 238 реактивных систем залпового огня и 98 единиц ПВО меньше.

Кроме того, в металлолом уже превратили 216 самолетов, 181 вертолет, 601 БпЛА оперативно-тактического уровня, 130 крылатых ракет, 14 судов, 2527 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц специальной техники.

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