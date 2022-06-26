Оккупанты наступают на села на Славянском направлении и хотят окружить ВСУ возле Лисичанска

Украинские военные продолжают противостоять российским захватчикам на фронте. Враг уже наступает на села близ Славянска, а также стремятся взять в кольцо ВСУ недалеко от Лисичанска.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба от 26 июня. В ведомстве отметили, что враг продолжает атаковать ракетами военные, а также критические объекты гражданской инфраструктуры в нашем государстве.

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Враг наступает на Славянском направлении

Российские захватчики на Славянском направлении поставили перед собой четкую цель. Они все свои усилия сосредоточили на том, чтобы наступать в направлении Довгенького и Мазановки.

В то же время из ствольной артиллерии, а также реактивных систем залпового огня оккупанты били по районам Новой Дмитровки, Крестища, Дубровного, Богородичного, Новопавловки, Адамовки, Грушувахи, Вернополья, Краснополья, Мазановки, Веселого, а также Курульки.

Непростая ситуация в целом на Донецком направлении. Там враг свои усилия сосредоточил на Лисичанском направлении. Это он делает для возможного оцепления ВСУ в районе самого города Лисичанск.



Актуальная карта боевых действий поблизости Лисичанска / Скриншот liveuamap

К сожалению, в этом направлении тоже не обошлось без обстрелов. Враг бил вблизи Волчеяровки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаровки. Кроме того, парой Су-25 враг бил по району Белой Горы.

Боевые действия враг проводит в Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Чтобы сковывать наши войска и не допускать их перебрасывания, враг щедро открывает огонь. Из танков и артиллерии оккупанты били по районам Керамика, Красногоровки, Северного, Водяного, Опытного, Уманского, Тоненького, Карловки, Новомихайловки.

Также под вражескую атаку попали Марьинка, Парасковеевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новоселка, Большая Новоселка, Владимировка, Гуляйпольское, Белогорье, Новополь, Червоное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На остальных направлениях обошлось без активных боевых действий

К примеру, на Харьковском направлении враг продолжает обороняться. В то же время из артиллерии захватчики атакуют районы Уды, Харькова, Базаловки, Русских Тишек, Старого Салтова, Верхнего Салтова, Кутузовки, Рубежного, Дементиевки, Чепиля, Светличного, Коробочкиного, Ивановки, Шестакового, а также Печенеги.

Прошло без активных боевых действий на Краматорском направлении. Враг же открывал огонь из ствольной артиллерии по районам Маяков, Пискуновки и Северска.

Удержать захваченные рубежи оккупанты пытаются на Южнобужском направлении. В то же время они бьют по нашим подразделениям. Это делают для того, чтобы у украинских военных не было возможности провести перегруппировку.

В то же время, наша авиация била по скоплениям врага на некоторых участках этого направления. Напомним, что в ОК "Юг" отметили, что удалось ликвидировать 24 оккупантов, 2 танка, а также 5 боевых бронированных машин. Всего же нанесли 5 авиаударов.

Что касается Волынского и Полесского направлений, то там не нашли изменений в деятельности белорусских вооруженных сил. В то же время следует понимать, что риск ракетных ударов со страны сохраняется.

На Северском направлении оккупанты били из артиллерии по нашим позициям. Они открывали огонь по приграничным районам как в Сумской, так и Черниговской областях.

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