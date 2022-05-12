Оккупанты называют Чернобаевку "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники

Легендарная Чернобыевка стала страшным сном для российских военных. Между собой они уже прозвали ее "чистилищем".

СБУ перехватила очередной разговор оккупанта. На этот раз он пожаловался на свою "тяжкую судьбу" матери.

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Украинская Чернобаевка обрастает новыми легендами среди российских захватчиков. Они называют ее "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники,

– говорится в сообщении.

Захватчик рассказывает матери, что Чернобаевка – под постоянным обстрелом. Другие российские оккупанты даже боятся приближаться к легендарному населенному пункту.

В разговоре оккупант настойчиво продолжает продвигать бред о "спецоперации". В этом он пытается убедить мать. Однако женщина возражает сыну. Она упоминает о погибших. В частности, о детях. А еще говорит, что вы разбомбили там все.

Впоследствии оккупант решил позвонить по телефону еще отцу. Там он подробнее охарактеризовал ситуацию в Чернобаевке. В частности, рассказал, что в результате героического сопротивления украинских военных российские захватчики потеряли большинство военной техники. Враг жалуется, что просто нечем воевать. По словам оккупанта, "тяжелого вообще ничего".

Кроме того, захватчик намекает на тупость командиров-оккупантов. В частности, враг жалуется, что во временно оккупированном Херсоне "вообще ж*па". Оккупант рассказывает о "кладбище вертолетов". По словам оккупанта, их "накрыли" "Градами".

Оккупанты боятся идти в бой с ВСУ

СБУ 12 мая сообщило, что враги панически боятся столкновения с украинскими защитниками и защитницами. Кремль всеми силами пытается мотивировать своих захватчиков и остановить бунты. Для этого отправляют "опытных карателей".

Кроме того, оккупантам угрожают "показательными судами".

Также в перехваченных разговорах оккупанты жалуются, что их индивидуальная экипировка – просто ужасная.

"То, во что мы одеты – это страшно. Это трудно назвать экипировкой", – жалуется захватчик.

Захватчики просят у родных денег хотя бы на какую-то каску. Также оккупантам не хватает еды. "Вторую армию мира" не снабдили даже элементарными продуктами.

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