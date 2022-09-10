Вряд ли убегут, – Молчанов предположил, какой еще ресурс у россиян на Херсонщине

У россиян на захваченных украинских территориях взрываются и горят склады врагов. Следовательно, россияне остаются без обеспечения.

Об этом для 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Когда речь идет о Снегиревском районе, то ВСУ уже 2 месяца кошмарят там оккупантов.

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"Однако россияне продолжают туда завозить оружие, но главное, чтобы произошло так, как в Высокополье. То есть там действительно был невозможен подвоз и как только мклад уничтожили и детонировали, то сопротивление резко ослабло. Приблизительно такое возможно и в Снегиревке", – сказал Молчанов.

Используют пушечное мясо

По словам херсонского активиста, силы защитников, которые наступают сейчас на центральном участке, они могут взять оккупантов в полукольцо. Также под огневым контролем окажется дорога, ведущая из Херсона в Снегиревку. Для россиян это будет единственным путем, еще и под обстрелами.

Поэтому россияне в Снегиревке обречены. Что касается левого берега, то туда они могут тянуть поставки. У них есть удивительный принцип. Особенно, учитывая, что демография в россии никак не лучше украинской. Они немного выруливают благодаря миграции из бедных стран Азии. Принцип тратить людей как пушечное мясо не приведет к добру генералов. Однако без приказа они вряд ли убегут,

– сказал Молчанов.

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Он добавил, что у россии нет безграничных ресурсов. Однако для Украины было бы лучше, если бы захватчики не мобилизовывали и то пушечное мясо. Лучше, чтобы просто убежали и не подвергали никого опасности.

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