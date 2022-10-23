Заложники террористов: оккупанты не планируют возвращать в Энергодар детей, вывезенных в Россию

Родители, отправившие своих детей из Энергодара и окрестных сел в Краснодарский край, начали получать тревожные сообщения. Оккупанты заявили, они "задерживаются на отдых в России".

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские оккупанты поставили родителей перед фактом. Они не планируют возвращать детей, вывезенных в Россию.

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Оккупационные власти вывозят украинских детей в Россию

Родителям приказали передать теплые вещи и "успокоили", что дети будут ходить там в школу. Орлов отмечает, что дети фактически стали заложниками террористов. И если одну часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий.

16 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет Олешковского детского дома-интерната оккупационные власти Херсона вывезли на территорию временно оккупированного Крыма для "оздоровления". Об этом сообщил глава ОО "Всеукраинская организация лиц с инвалидностью "Велид", представитель Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины в Херсонской области Виктор Булка.

Он отметил, что детей привезут на территорию психиатрической больницы №5 в поселке Строгановка. Затем их собираются увезти в Россию.

По информации работающих там воспитателей, новый директор интерната Виталий Сук получил указание от российских властей подготовить детей на депортацию. Сначала их повезут в Крым, на территорию психбольницы №5, а дальше распределят в интернаты России,

– сказал Булка.

Россия еще раз нарушает конвенцию о правах человека

По словам Булки, оккупационные власти планируют перевезти в Россию многих украинских детей. Их вывозят обычными рейсовыми автобусами, а необходимо быстрыми, а также чтобы их сопровождали специалисты, которые разбираются в проблематике детей с инвалидностью.

Он подчеркнул, что никто не будет заботиться об этих детях и это грубое нарушение конвенции о правах человека, конвенции ООН о правах людей с инвалидностью.

Депортация из Херсона

Недавно оккупационные власти Херсонской области депортировали в Россию взрослых и детей-сирот или лишенных родительской опеки.

Россияне вывезли их в неизвестном направлении, а уже потом появилась информация, что этих людей увезли в Краснодарский край.

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