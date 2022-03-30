Оккупанты не дают поремонтировать сети возле Северодонецка: 30 тысяч людей без света

Возле Северодонецка специалисты не могут поремонтировать электросети из-за постоянных обстрелов оккупантов. Без света остаются 30 тысяч человек.

Специалисты выехали на место аварии, но оккупанты продолжили обстрелы. Ремонт пришлось снова отложить. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 30 марта.

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Вчера (29 марта – 24 канал) ремонтники выехали на место аварии на линии электропередачи вблизи Северодонецка, однако россияне продолжили обстрелы, надеемся на безопасный доступ к поврежденным коммуникациям.

– пишет Сергей Гайдай.

Многочисленные отключения произошли 29 марта после сильных обстрелов. Только около Северодонецка обесточены 185 трансформаторных подстанций. Без света находятся 30 434 местных жителя.

В целом же на Луганщине из-за российского вторжения отключены 748 трансформаторных подстанций. Без света находятся 121 018 потребителей.

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