Оккупанты не дали проехать гумкоридорами из наиболее пострадавших сел Херсонской области

О зеленом коридоре на 21 апреля договорились для жителей поселка городского типа Высокополье, сел Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области. Однако российские убийцы не пустили 10 автобусов с людьми.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Информацию о маршрутах зеленого коридора не распространяли.

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«Вместе со своим заместителем Эдуардом Науменко с самого утра контролировали процесс и не афишировали маршруты коридора, чтобы все прошло успешно. К сожалению, ни одну из договоренностей рашисты не выполнили, – сказал глава ОВА Геннадий Лагута.

Похитили ответственного за эвакуацию

По словам Лагуты, процесс эвакуации был очень напряженным. За все отвечал на государственном уровне глава Нововоронцовской территориальной общины Владимир Марчук. Однако чиновник был задержан во время переговоров с оккупантами.

Пока нет информации о местонахождении Владимира Марчука. Держим ситуацию под особым контролем и искренне благодарим его за мужество,

– заявил Лагута.

Он добавил, что власти будут пытаться создавать условия для эвакуации, чтобы спасти людей.

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