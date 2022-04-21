Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Інформацію про маршрути зеленого коридору не поширювали.

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"Разом зі своїм заступником Едуардом Науменком із самого ранку контролювали процес та не афішували маршрути коридору, аби все пройшло успішно. На жаль, жодну домовленість рашисти не виконали", – сказав голова ОВА Геннадій Лагута.

Викрали відповідального за евакуацію

За словами Лагути, процес організації евакуації був дуже напруженим. За все відповідав на державному рівні голова Нововоронцовської територіальної громади Володимир Марчук. Проте посадовця затримали під час перемовин з окупантами.

Наразі немає інформації про місце перебування Володимира Марчука. Тримаємо ситуацію під особливим контролем та щиро дякуємо йому за мужність,

– заявив Лагута.

Він додав, що влада намагатиметься таки створити умови для евакуації, щоб врятувати людей.

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