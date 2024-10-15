Мы будем иметь преимущество: россияне не готовятся к зиме, – ОТГ "Луганск"

Украина, скорее всего, будет иметь преимущество перед оккупантами зимой. Такое мнение высказали в ВСУ и объяснили: россияне к зиме не готовятся.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона сообщила, что погода очень сильно влияет на ведение боевых действий. В прошлом году 24 Канал делал большой материал об этом.

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Враг "забил" на подготовку и стремится во что бы то ни стало откусить больше территорий

Пока что в Донецкой области погода сухая, но мы уже видим, что утром туманно и очень сложно управлять дроном. Но для штурмовых действий туман даже лучше, потому что можно скрытно пройти к каким-то позициям,

– объяснила Бобовникова.

Она добавила: скоро наступит зима, но враг не готовится к ней, в отличие от Сил обороны.

Россияне стремятся использовать период до дождей, считая, что смогут достичь своих целей. Во-первых, вряд ли это им удастся, а во-вторых, они не будут иметь должной подготовки к суровой погоде, и это на руку ВСУ.

Интересно! Синоптики считают, что зима будет мягкой. Впрочем, будут и арктические вторжения, которые продлятся несколько дней.