Оккупанты не готовы к запуску военно-морской десантной операции, – Одесская ОВА

Несмотря на то, что ночь в Одессе и Одесской области прошла под сигналами воздушной тревоги, вражеские войска временно прекратили обстрел региона. Однако вероятность ракетных ударов со стороны оккупантов остается высокой.

В то же время, российские войска не готовы ни физически, ни морально готовить военно-морскую десантную операцию. Как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, деморализация связана с тем, что враг видит нашу мощь, видит нашу силу и наше отношение к нему, а также чувствует, что это мы, а не он приближается к победе.

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Россияне не готовы к десантной операции, однако возможны провокации со стороны Приднестровья

Братчук напомнил, что в регионе проводится контрдиверсионная операция.

Ситуация на границе с временно оккупированной территорией республики Молдова остается напряженной, но усилена охрана государственной границы,

– подчеркнул он.

Спикер Одесской ОВА заверил, что подразделения вооруженных сил Украины готовы реагировать на любую, в том числе и вооруженную провокацию, и призвал горожан присоединиться к борьбе против оккупантов.

Я хочу, чтобы вы присоединились к обороне на предприятиях, поднимая экономику, в рядах Вооруженных Сил Украины, защищая родину с оружием в руках. Каждому найдется свое место. Каждый может внести свой вклад в наше общее дело – победу,

– говорится в обращении Братчука.

Он подчеркнул, что, несмотря на активные ракетные обстрелы россиян, Украина и Одесская область будут работать над восстановлением экономики, а наше избыточное зерно должно идти на экспорт. Для этого, по словам Братчука, принимаются решения.

Смотрите утреннее обращение Сергея Братчука: видео

Кроме этого, пресс-секретарь обратился к одесситам с просьбой не забывать о минно-взрывной опасности на черноморском побережье. Но напомнил, из-за несоблюдения мер безопасности один выход на пляж может стать последним.

Ситуация в Одессе: последние новости

8 мая оккупанты нанесли ракетный удар по территории Фонтанской ОТГ. К счастью, погибших в результате этого нет.

Российские оккупанты вечером 9 мая запустили по Одессе 7 ракет. Они попали в 2 объекта гражданской инфраструктуры. Есть жертвы.

Ориентировочно в 23:06 в тот же день, в телеграмм-каналах начали распространять информацию о пожаре в торговом центре из-за ракетных обстрелов оккупантов. Тогда в ТРЦ выехали спасатели и скорая помощь.

По мнению Братчука, таким образом, россияне мстят Одессе за действия местных жителей, которые доказали, что город был, является и украинским.

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