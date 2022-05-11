Водночас російські війська не готові ні фізично, ні морально готувати військово-морську десантну операцію. Як зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, деморалізація пов'язана із тим, що ворог бачить нашу міць, нашу силу і наше ставлення до нього, а також відчуває, що це ми, а не він наближається до перемоги.
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Росіяни не готові до десантної операції, проте можливі провокації з боку Придністров'я
Братчук нагадав, що в регіоні проводиться контрдиверсійна операція.
Ситуація на кордоні з тимчасово окупованою територією республіки Молдова залишається напруженою, але підсилено охорону державного кордону,
– наголосив він.
Речник Одеської ОВА запевнив, що підрозділи збройних сил України готові реагувати на будь-яку, в тому числі й збройну провокацію та закликав містян доєднатися до боротьби поти окупантів.
Я хочу, щоб ви долучилися до оборони на підприємствах, піднімаючи економіку, до лав Збройних Сил України, захищаючи батьківщину зі зброєю в руках. Кожному знайдеться своє місце. Кожний може зробити свій внесок у нашу загальну справу – перемогу,
– йдеться й зверненні Братчука.
Він наголосив, що навіть попри активні ракетні обстріли росіян, Україна та Одещина працюватимуть над відновленням економіки, а наше надлишкове зерно має йти на експорт. Для цього, за словами Братчука, приймаються відповідні рішення.
Дивіться ранкове звернення Сергія Братчука: відео
Крім цього, речник звернувся до одеситів із проханням не забувати про мінно-вибухову небезпеку на чорноморському узбережжі. Та нагадав, що через недотримання заходів безпеки один вихід на пляж може стати останнім.
Ситуація в Одесі: останні новини
- 8 травня окупанти завдали ракетного удару по території Фонтанської ОТГ. На щастя, загиблих внаслідок атаки немає.
- Російські окупанти ввечері 9 травня запустили по Одесі 7 ракет. Вони влучили у 2 об'єкти цивільної інфраструктури. Є жертви.
- Орієнтовно о 23:06 того ж дня, у телеграм-каналах почали поширювати інформацію про пожежу в торговому центрі через ракетний обстріл окупантів. Тоді до ТРЦ виїхали рятувальники та швидка допомога.
- На думку Братчука таким чином росіяни мстяться Одесі за дії місцевих жителів, які довели, що місто було, є і українським.
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