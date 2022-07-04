Оккупанты не имеют успеха и не могут продвинуться на запад: какая ситуация на Юге

Российские оккупанты на Юге не имеют успеха. Враги атакуют города Украины авиацией и ракетами, однако не могут продвинуться дальше.

Соответствующую информацию обнародовали в оперативном командовании "Юг". Таковы данные по состоянию на 3 июля.

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Оккупанты атаковали Юг

Оперативное командование "Юг" сообщило, что ситуация в этой операционной зоне – динамичная и напряженная, но под контролем сил обороны.

Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, вести артиллерийские обстрелы, но не имеет успеха и продвижения на запад, обустраивает отступные позиции,

– сообщило командование.

Также враг пытался вернуть себе ранее утраченные позиции в направлении Ивановки и Потемкиного Херсонской области. Известно, что враг применял артиллерийско-минометное вооружение, однако ему не удалось добиться успеха.

Россия обстреливала Юг Украины

Вероятно, от бессилия, оккупанты цинично бьют по региону. В частности:

на Криворожье атаковали Зеленодольскую общину – попали по дачным домам в пригороде Зеленодольске. Три дома разрушены, один поврежден. Предварительно, люди не пострадали;

в Бериславском и Каховском районах также были взрывы и обстрелы – оккупанты используют все возможные виды оружия, так как каждый раз уничтожается все больше домов, социальной инфраструктуры;

в Николаевской области враг обстреливает села по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется;

на рассвете в результате обстрелов в Широковской общине попало по 2 домохозяйствам, водонапорной башне, фермерскому хозяйству. Разрушен один жилой дом. Потерпевших нет;

ударные вертолеты Ка-52 и их одиночным использованием враг трижды атаковал украинские позиции в районе админграницы Запорожской и Николаевской областей. Потерь нет;

тяжелой ствольной артиллерией среди дня враг бил по Николаеву и Великой Костромке. В Николаеве семью снарядами ударено в район одного из городских кладбищ, а в Великой Костромке – по окрестностям села. Потери не зафиксировали.

Стоит вспомнить, что враг потерял:

47 единиц личного состава;

2 самоходные артустановки;

гаубицу "Мста-Б";

радиолокационную станцию;

станцию радиоэлектронной разведки;

а такж 3 единицы бронированной техники.

Кратко о ситуации на Юге

29 июня пресс-офицер ВСУ Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук объяснил, что Москва в дальнейшем хочет захватить весь Юг с последующей оккупацией Молдовы.

Стоит вспомнить, что советник главы Офиса Президента объяснял, что ВСУ – в 15 – 18 километрах от Херсона. Однако предостерег, что радоваться еще рано, ведь это война и эти километры войско может проходить полгода.

3 июля Вооруженные Силы Украины атаковали состав боеприпасов врага в Чернобаевке.

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