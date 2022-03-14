У оккупантов не было успеха в наступлении ни на одном из направлений, – Генштаб

Сегодня ночью врагу не удалось продвинуться вглубь страны. Отважные украинские воины сдержали наступление врага на всех направлениях.

Российским оккупантам не удается продвигаться дальше по территории Украины, благодаря ВСУ они понесли огромные потери и деморализованы, поэтому бросаются в атаки уже не так активно.

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ВСУ сдерживают наступление врага

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг не сумел продвинуться дальше ни на одном из направлений.

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции на всех направлениях выдвижения не получили. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах, – говорится в сообщении.

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