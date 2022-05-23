Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ: ситуация на основных направлениях
23 мая 2022 , 18:54Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Россияне продолжают пытаться совершать наступательные действия по многим направлениям. Вместе с тем враг не прекращает обстрелы и бомбардировки мирных городов.
Продолжается 89-й день героической борьбы с российскими оккупантами. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, какова ситуация на всех направлениях фронта.
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