Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ: ситуация на основных направлениях

23 мая 2022 , 18:54
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Источник:

Гентштаб ВСУ

Россияне продолжают пытаться совершать наступательные действия по многим направлениям. Вместе с тем враг не прекращает обстрелы и бомбардировки мирных городов.

Продолжается 89-й день героической борьбы с российскими оккупантами. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, какова ситуация на всех направлениях фронта.

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Ситуация на фронте: информация от Генерального штаба ВСУ

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська