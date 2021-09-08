Оккупанты не отступают: российские боевики вновь использовали запрещенные мины ПОМ-2

Россия в очередной раз нарушила режим прекращения огня на Востоке Украины. Оккупанты использовали вооружение, которое запрещено минскими соглашениями.

Боевики совершили минирование позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных наций.

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Что известно о минировании

Во время обстрелов российской стороны в направлении населенного пункта Крымское, оккупанты провели дистанционное минирование. Они сделали это с помощью ручного противотанкового гранатомета, применяя ПОМ-2 (10 мин).

Провели верификацию минирования

ПОМ-2 – это противопехотные осколочные мины натяжного действия. Они запрещены в соответствии с международными конвенциями.

Совместный центр по контролю и координации провел верификацию минирования. Как сообщили в ООС, действия России противоречат минским соглашениям, а также – представляют угрозу для жизни военных ВСУ.

Заметим, что 5 сентября оккупанты также использовали запрещенные мины ПОМ-2. Кроме этого, российская сторона применяет стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

Российские боевики совершили минирование / Фото пресс-службы ООС

"Указанное является нарушением норм "Женевских конвенций" 1949 года и дополнительно квалифицируется как военные преступления наряду с агрессией, геноцидом и преступлениями против человечности, считается международным преступлением и подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда", – говорится в сообщении.

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Ситуация на Востоке Украины: что известно