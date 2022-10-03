Главное управление разведки опубликовало перехваченный разговор российского солдата, вероятно, со своей женой или мамой. Оккупант жалуется на то, что ему ничего не нравится, в частности, командование и пребывание на войне.

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Путинский вояка не хочет воевать и ждет, чтобы "свалить" домой

Российские солдаты деморализованы и не имеют мотивации воевать. Захватчики крайне не удовлетворены теми условиями, в которых они вынуждены находиться. Они откровенно говорят, что хотят домой.

Нах*й мы сюда полезли? Нах*й нам эта страна? В карманах земля, в трусах земля, весь в болоте. Как чмо. От консервов уже тошнит. Возможно, оно скорее закончится,

– сказал один из солдат.

Также оккупант поделился, что ему по рации передали, что командование собирает списки военных. Тогда у него появилась надежда, что его вывезут. Но, вероятнее всего, собирали списки "ракетчиков" для того, чтобы знать, кто на каких позициях сейчас.

Кроме того, путинский вояка назвал своих командиров конченными, поскольку они совсем не заботятся о подчиненных. Он понимает, что его прослушивают украинские спецслужбы, но ему это безразлично. Женщине, которая была по ту сторону телефона, он сказал искать его возле "Шепилово" (село Шепиловка в Луганской области – 24 канал).

Как вынуждены страдать российские солдаты

Недавно в Институте по изучению войны заявили, что у Кремля полная передряга с офицерами. Российское командование досрочно выпускает курсантов и отправляет их на фронт. Эксперты отмечают, что такая практика будет иметь негативные последствия. Потеря кадетов окажет негативное влияние на восстановление армии России.

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Путинские вояки даже не имеют должного обеспечения. Во-первых, при загадочных обстоятельствах в России пропало более миллиона комплектов зимней военной формы. Не могут это объяснить даже депутаты Госдумы.

А во-вторых, солдаты на фронте вынуждены выживать. По словам депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя, они сливают из своих бензовозов солярку и продают. Делают они это для того, чтобы заработать хоть немного денег.

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