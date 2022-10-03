Головне управління розвідки опублікувало перехоплену розмову російського солдата, ймовірно, зі своєю дружиною або мамою. Окупант скаржиться на те, що йому нічого не подобається, зокрема командування та перебування на війні.

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Путінський вояка не хоче воювати та чекає, щоб "звалити" додому

Російські солдати деморалізовані та не мають мотивації воювати. Загарбники вкрай не вдоволені тими умовами, у яких змушені перебувати. Вони відкрито говорять, що хочуть додому.

Нах*й ми сюди полізли? Нах*й нам ця країна? У кишенях земля, в трусах земля, весь у багні. Як чмо. Від консервів уже нудить. Можливо, воно скоріше закінчиться,

– сказав один зі солдатів.

Також окупант поділився, що йому по рації передали, що командування збирає списки військових. Тоді у нього з'явилась надія, що його вивезуть. Але, найімовірніше, збирали списки "ракетників" для того, щоб знати, хто на яких позиціях зараз.

Окрім того, путінський вояка назвав своїх командирів конченими, оскільки вони зовсім не дбають про підлеглих. Він розуміє, що його прослуховують українські спецслужби, але йому на це байдуже. Жінці, що була по той бік телефону, він сказав шукати його біля "Шепілова" (село Шепилівка у Луганській області – 24 канал).

Як змушені страждати російські солдати

Нещодавно в Інституті з вивчення війни заявили, що в Кремля повна халепа з офіцерами. Російське командування достроково випускає курсантів та відправляє їх на фронт. Експерти зауважують, така практика матиме негативні наслідки. Втрата кадетів негативно вплине на відновлення армії Росії.

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Путінські вояки навіть не мають належного забезпечення. По-перше, за загадкових обставин, у Росії пропало понад мільйон комплектів зимової військової форми. Не можуть це пояснити навіть депутати Держдуми.

А по-друге, вояки на фронті змушені виживати. За словами депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя, вони зливають зі своїх бензовозів солярку та продають. Роблять вони це для того, аби заробити хоч трохи грошей.

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