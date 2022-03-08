Оккупанты не предпринимают даже попыток активного наступления на Харьков

Вооруженные силы Украины крепко держат оборону Харькова. Российские захватчики даже не предпринимают попыток активного наступления на город.

Террористы осуществляют отдельные обстрелы окрестностей города. Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Сухопутную часть города полностью контролируют ВСУ. Вражеских войск в городе нет, диверсионно-разведывательных групп тоже. Отдельных диверсантов быстро выявляем и ликвидируем. Сегодня в 7 утра задержали женщину-разведчицу, собиравшую данные о военных объектах,

– рассказал Синегубов.

Он отметил, что врагу не удалось реализовать запланированное и в Волчанском районе области. Там окупать высадили десантно-штурмовую группу на 3 вертолетах. 120 террористов хотели двигаться в Харьков. Но ВСУ и терроборона уничтожили большинство десанта прямо на месте. Остальные – сбежали на территорию Белгородской области России.

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