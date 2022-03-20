Оккупанты не пропустили гумконвой на Херсонщину: пытаются вынудить к коллаборационизму местных

Министерство обороны Украины опубликовало оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6 утра 20 марта 2022 года.

Согласно информации, оккупанты сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

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Известно, что 19 марта в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправилось 14 грузовиков с продуктами и медикаментами первой необходимости.

Российские оккупанты беспричинно не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население,

– сообщили в Министерстве обороны Украины.

"При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают отмену кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса", – добавили в министерстве.

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