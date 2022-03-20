Згідно з інформацією, окупанти свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

Важливо Маляр спростувала фейк про масовий призов внутрішньо переселених осіб

Відомо, що 19 березня до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушило 14 вантажівок з продуктами та медикаментами першої необхідності.

Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення,

– повідомили в Міністерстві оборони України.

"При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу", – додали в Міністерстві.

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