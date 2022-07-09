Оккупанты на Херсонщине не смогли сформировать "полицию" из местного населения

Дела россиян на временно оккупированных территориях идут далеко не по их плану. Им не хватает сил и ресурсов для удержания ситуации под контролем.

Российские оккупанты не очень хорошо представляют, как удержать под контролем ситуацию на территориях, которые им удалось временно захватить. Они очень большие надежды возлагали на предателей и коллаборантов, но тех оказалось не так много, как хотелось бы оккупантам.

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Провал попытки сформировать "полицию" из предателей

На территории временно оккупированной Херсонской области российские оккупанты попытались сформировать так называемую "полицию". В ее ряды должны стать местные предатели и коллаборанты.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил о том, что эта инициатива врага провалилась. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

На самом деле, очень небольшое количество правоохранителей перешли на сторону врага на Херсонщине. Именно поэтому в последнюю неделю у нас большая концентрация работников "полиции" так называемой "ДНР". Захватчики не смогли сформировать свою "полицию" из местных и вынуждены привлекать кадры квазиреспублик,

– отметил Соболевский.

Ситуация на оккупированных территориях: коротко о главном

В Херсонской области оккупанты массово сжигают тела своих солдат. Таким образом они записывают ликвидированных россиян в "пропавшие без вести", и их семьи не получают никаких компенсаций .

Нашим героям удается активно уничтожать слоги врага. Очередной состав оккупантов недавно пылал в Луганской области .

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